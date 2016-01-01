Получить на 70% больше звонков
клиентов с сайта уже через 5 минут
с помощью виджета Call2me
Как правило, 90% звонящих клиентов уже являются горячими.
Принцип работы виджета
Почему клиент нажимает кнопку?
Об услуге
Виджет обратного звонка — это дополнительный канал связи для Вашего сайта с клиентами! Посетители Вашего сайта легко, а главное удобно, в среднем за 30 секунд после ввода своего номера в форму обратного звонка, совершат звонок в Вашу компанию!
Форма, заинтересованным посетителям сайта, всплывает автоматически в зависимости от их активности на сайте и имеет возможности для самостоятельной онлайн настройки всех функций звонка с сайта. При минимальных затратах Вы:
- с легкостью повысите уровень Вашего cервиса;
- увеличите количество уникальных звонков на 50% и более;
- получите индивидуальную статистику по каждому виджету.
Мы предлагаем два варианта подключения Виджета обратного звонка:
Остались вопросы или нужно больше информации об услуге? Сделайте заказ обратного звонка у нас на сайте, и мы ответим на все вопросы и сделаем для Вас онлайн презентацию.
бесплатно!
Возможности Call2me
Мы предоставляем возможность настройки маршрутизации вызовов прямо из личного кабинета. Входящие звонки могут обрабатываться самыми различными способами, в зависимости от: времени суток (день/ноч/обед/перерыв), праздничных, выходных или рабочих дней (для каждого дня можно указать свои особые настройки), номера, с которого был выполнен звонок (можно привязать менеджера за определенным клиентом). Если все операторы заняты, возможны следующие варианты: воспроизведение сообщения, проигрывание музыки, перевод звонка на другой номер (в т.ч. мобильный).
Вашего SIP номера
Лучшие тарифы в Украине
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Бесплатно20 минутдля оценки качества и полезности услуги0грн
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Стандарт150 минут2 грн/мин300грн
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Максимум400 минут1,5 грн/мин600грн