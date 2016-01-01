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Получить на 70% больше звонков
клиентов с сайта уже через 5 минут
с помощью виджета Call2me

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Одна из главных задач бизнеса — не упустить горячего клиента.
Как правило, 90% звонящих клиентов уже являются горячими.
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Принцип работы виджета

Почему клиент нажимает кнопку?

Быстро
в течение 30 секунд оператор свяжется с клиентом
Удобно
оставить свой номер телефона без утомительной переписки в чате
Бесплатно
звонить, не тратя деньги и минуты, всегда приятно

Об услуге

Виджет обратного звонка — это дополнительный канал связи для Вашего сайта с клиентами! Посетители Вашего сайта легко, а главное удобно, в среднем за 30 секунд после ввода своего номера в форму обратного звонка, совершат звонок в Вашу компанию!

Форма, заинтересованным посетителям сайта, всплывает автоматически в зависимости от их активности на сайте и имеет возможности для самостоятельной онлайн настройки всех функций звонка с сайта. При минимальных затратах Вы:

  • с легкостью повысите уровень Вашего cервиса;
  • увеличите количество уникальных звонков на 50% и более;
  • получите индивидуальную статистику по каждому виджету.

Мы предлагаем два варианта подключения Виджета обратного звонка:

Виджет обратного звонка поминутно
Вариант для быстрой установки сервиса обратного звонка на сайт. Посетитель сайта делает заказ звонка с Вашего сайта и он приходит к Вам на Ваш номер. При этом есть возможность самостоятельно управлять Виджетом через рабочий кабинет, доступа к статистике и записям разговоров.
Виджет обратного звонка + Ваш номер
Вариант с использованием SIP номеров клиента. Услуга особенно актуальна для компаний с «длинными» входящими звонками. При этом количество минут не ограничивается, а клиент всегда сможет Вам перезвонить! Если у вас нет своего номера, мы всегда можем помочь в приобретении и подключении.

Остались вопросы или нужно больше информации об услуге? Сделайте заказ обратного звонка у нас на сайте, и мы ответим на все вопросы и сделаем для Вас онлайн презентацию.

бесплатно!

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Возможности Call2me

Гибкая маршрутизация
Мы предоставляем возможность настройки маршрутизации вызовов прямо из личного кабинета. Входящие звонки могут обрабатываться самыми различными способами, в зависимости от: времени суток (день/ноч/обед/перерыв), праздничных, выходных или рабочих дней (для каждого дня можно указать свои особые настройки), номера, с которого был выполнен звонок (можно привязать менеджера за определенным клиентом). Если все операторы заняты, возможны следующие варианты: воспроизведение сообщения, проигрывание музыки, перевод звонка на другой номер (в т.ч. мобильный).
Лучшая стоимость
Мы всегда стараемся быть лучше и максимально лояльно относиться к своим клиентам. Самые низкие цены на рынке этому прямое доказательство. Выбирайте среди 4 тарифных планов. Испытываете сложности? Свяжитесь с менеджером для получения ответов на все вопросы. Хотите протестировать сервис? Специально для Вас мы предоставляем 10 бесплатных минут.
Запись разговоров
Имеете хороший поток входящих звонков, но продаж очень мало? Советуем Вам нашу систему Call2Me, в которой можно прослушивать абсолютно все звонки (конечно, если Вы обладаете необходимым уровнем доступа). Запись разговоров важна не только для контроля операторов, но и для сохранения всей важной информации, которую можно получить в один клик мышки прямо с личного кабинета.

Мы предоставляем возможность настройки маршрутизации вызовов прямо из личного кабинета. Входящие звонки могут обрабатываться самыми различными способами, в зависимости от: времени суток (день/ноч/обед/перерыв), праздничных, выходных или рабочих дней (для каждого дня можно указать свои особые настройки), номера, с которого был выполнен звонок (можно привязать менеджера за определенным клиентом). Если все операторы заняты, возможны следующие варианты: воспроизведение сообщения, проигрывание музыки, перевод звонка на другой номер (в т.ч. мобильный).

Алгоритмы показа
Часто, виджет обратного звонка с сайта только нервирует потенциальных клиентов. Вы можете настроить нашу систему минимально навязчиво. Пользователи на сайте оценят такой жест. При наведении курсора мышки для закрытия сайта; если посетитель неактивен некоторое количество времени (задается в настройках виджета); если посетитель активен (задается в настройках виджета) — при таких телодвижениях можно установить отображение виджета.
Карточка клиента
При входящем звонке, Вы увидите карточку клиента с его именем. Кроме этого, там будет видна вся история работы с этим клиентом: комментарии, когда были звонки, а так же записи разговоров. Вам не нужно запоминать, о чем Вы разговаривали с клиентом и к чему пришли, все будет перед глазами.
Календарный план
Создайте календарный план рабочих дней, выходных, а так же праздников. В не рабочее время входящие звонки идти не будут, только заявка на e-mail. Есть возможность настроить на такие дни голосовое приветствие IVR.
SIP
Возможность подключения
Вашего SIP номера
Если Вы имеете хорошую посещаемость на сайте, со своим SIP номером платить нужно будет только за сервис. Не важно, сколько минут Вы будете выговаривать. Экономьте вместе с Call2Me.
Интеграции с liraCRM
Получите базовую версию LiraCRM при подключении виджета обратного звонка с сайта Call2Me. Только у нас Вы получите такой пакет в комплексе.
Статистика
Получите самую полную отчетность о работе виджета Call2Me. Количество звонков (успешные и пропущенные), средняя продолжительность, процент конверсии.

Не покупайте кота в мешке
Лучше 1 раз увидеть, чем 100 раз услышать
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Воспользуйтесь нашей услугой абсолютно бесплатно
Закажите тестовый период уже сегодня. Проверьте, сколько горячих клиентов придет с помощью сервиса Call2me

Лучшие тарифы в Украине

Без абонплат и ограничений по времени
  • Бесплатно
    20 минут
    для оценки качества и полезности услуги
    0
    грн
    Подключить
  • Стандарт
    150 минут
    2 грн/мин
    300
    грн
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  • Максимум
    400 минут
    1,5 грн/мин
    600
    грн
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Свой номер по SIP
SIP
стоимость минуты разговора согласно тарифам Вашего оператора
50
грн/мес
Подключить
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У Вас нет номера с SIP или Вам нужно подключить мобильные номера?
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Нужно больше одновременных звонков с виджета?
Нет проблем! Стоимость узнавайте у менеджера.
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