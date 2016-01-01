Форма, заинтересованным посетителям сайта, всплывает автоматически в зависимости от их активности на сайте и имеет возможности для самостоятельной онлайн настройки всех функций звонка с сайта. При минимальных затратах Вы:

с легкостью повысите уровень Вашего cервиса;

увеличите количество уникальных звонков на 50% и более;

получите индивидуальную статистику по каждому виджету.

Мы предлагаем два варианта подключения Виджета обратного звонка:

Виджет обратного звонка поминутно Вариант для быстрой установки сервиса обратного звонка на сайт. Посетитель сайта делает заказ звонка с Вашего сайта и он приходит к Вам на Ваш номер. При этом есть возможность самостоятельно управлять Виджетом через рабочий кабинет, доступа к статистике и записям разговоров. Виджет обратного звонка + Ваш номер Вариант с использованием SIP номеров клиента. Услуга особенно актуальна для компаний с «длинными» входящими звонками. При этом количество минут не ограничивается, а клиент всегда сможет Вам перезвонить! Если у вас нет своего номера, мы всегда можем помочь в приобретении и подключении.

Остались вопросы или нужно больше информации об услуге? Сделайте заказ обратного звонка у нас на сайте, и мы ответим на все вопросы и сделаем для Вас онлайн презентацию.

бесплатно!